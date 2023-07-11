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عربي-دولي

لإجراء مناقشات مكثفة.. وزير هندي يزور سوريا في أول زيارة على المستوى الوزاري منذ 2016

Lebanon 24
11-07-2023 | 13:22
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية مورالي دهاران، سيزور سوريا يومي الـ12 والـ13 من تموز الجاري، في أول زيارة على المستوى الوزاري منذ 2016.
ومن المرجح أن يلتقي وزير الدولة خلال الزيارة، بالقيادة السورية في العاصمة دمشق لإجراء مناقشات مكثفة، ومن المتوقع أن تعطي هذه الزيارة دفعة إضافية للعلاقات القوية بين البلدين، بحسب بيان الوزارة.
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كما سيقوم الوزير "بالتواصل مع مجموعة من الطلاب السوريين الذين درسوا أو يواصلون الدراسة في الهند في إطار برنامج المنح الدراسية الهندية". 
وأشارت الوزارة إلى أن "الهند وسوريا تحافظان تقليديا على علاقات دافئة وودية تستند إلى أواصر عميقة الجذور بين الشعبين"، مؤكدة أن الهند حافظت على عمل سفارتها في سوريا طوال الحرب في هذا البلد.
وأضافت أن الهند قدمت أيضا مساهمة كبيرة في بناء قدرات الشباب السوري على مر السنين من خلال برامج المنح الدراسية والدورات التدريبية، واستضافت عددا كبيرا من الطلاب ورجال الأعمال والمرضى من سوريا. (روسيا اليوم)
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