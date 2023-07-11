قوات إسرائيلية تطرد أسرة فلسطينية من منزلها وتسلّمه لمستوطنين (فيديو)

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية من منزلها في القدس، الثلاثاء، وسمحت لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليه.

وقالت وكالة أنباء "وطن" الفلسطينية، إن "قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحاصرت منزل المسنين نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) في حي عقبة الخالدية، على بعد امتار من المسجد الأقصى، وطردت العائلة منه وأخلته وسلمته للمستوطنين".



و وفقا للوكالة، منعت القوات الإسرائيلية المتضامين مع العائلة من الوصول إلى المنزل، واعتقلت 5 منهم، بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليين على العائلة الفلسطينية المطرودة.

مستوطنون يعتدون على عائلة صب لبن بعد الاستيلاء على منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/NOywMIQAe8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 11, 2023 Advertisement

ورصدت الواقعة بمقاطع فيديو عدة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية حددت الفترة بين 28 حزيران و13 تموز، لطرد عائلة صب لبن من منزلها.

وأثارت الواقعة تنديدا دوليا، اذ دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة".

وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن "هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ عام 1953، تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لهم على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها، كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح"، داعية المجتمع الدولي بـ "دوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة".





كما "دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

توازياً، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين الواقعة، قال فيه: "يؤسفنا قرار السلطات الإسرائيلية بإخلاء عائلة غيث صب لبن من البيت الذي تقطنه منذ عام 1953 في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قرار قضائي".

تابع البيان: "حاليا، تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء في البلدة القديمة من القدس. نحث الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث يعيشون منذ عقود".

في السياق ذاته، عبرت السفارة البريطانية لدى "إسرائيل" عن "الصدمة من جراء إخلاء عائلة غيث صب لبن من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ أكثر من 70 عاما في البلدة القديمة في القدس".

وقالت السفارة: "تتسبب مثل هذه الإجراءات في معاناة لا داعي لها لعائلة عانت بالفعل من معركة قانونية استمرت 45 عاما. من المحتمل أن تشعل هذه الإجراءات التوترات بين المجتمعات". (سكاي نيوز)