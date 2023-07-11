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عربي-دولي

رجال "فاغنر" يكشفون أسراراً فوضوية عن التمرّد الروسي

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:55
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أشار تقرير لموقع ديلي بيست (Daily Beast) الإخباري إلى انقسامات بدأت تظهر داخل مجموعة "فاغنر" العسكرية نفسها.


وقال رومان، وهو مقاتل سابق في المجموعة، لصحيفة موسكو تايمز، مشيرا إلى رئيسها يفغيني بريغوجين: "لقد قاتلت أنا ورفاقي من أجل البلاد، وليس من أجل أحمق مغرور وطموحاته الشخصية".
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كما انتقد فلاد، وهو عنصر سابق آخر في "فاغنر"، رغبة بريغوجين في مطالبة مقاتليه بشن ثورة ضد روسيا والانقلاب على أنفسهم.

وأخبر فلاد الصحيفة أنه في 24 حزيران، يوم محاولة التمرد، ظل يسأل نفسه سؤالا واحدا "هل سأتمكن من إطلاق النار على رفاقي؟".
وألمح الموقع الأميركي إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه التمرد ضد بوتين والكرملين هو التحدي الأكبر، ربما يتعامل بريغوجين نفسه مع قاعدة دعم متفككة، حيث اتهم العناصر السابقون بريغوجين بإدارة تمرد لأسباب شخصية فقط.

وأضاف فلاد أنه أراد الانضمام إلى فاغنر "للدفاع" عن روسيا وليس مهاجمتها، وليس "تعاطفا مع بريغوجين".


وأعرب البعض عن أسفه، لأن تمرد بريغوجين بدا كأنه مضيعة للوقت، وفشل في إحداث أي تغيير في قيادات في الكرملين.

وقال هؤلاء الرجال السابقون "لقد قتل رفاقنا بعضهم بعضا، ودمرت كمية هائلة من المعدات العسكرية، والناس خائفون، فضلا عن الضرر الذي لحق بسمعة روسيا في الساحة الجيوسياسية ولا يزال الجنرالات في أماكنهم". (الجزيرة)
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