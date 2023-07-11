بايدن يغيب عن عشاء قادة "الناتو".. لهذا السبب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيغيب عن العشاء مع قادة دول حلف "الناتو" بعد اجتماعهم في قمة فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وجاء في رسالة البيت الأبيض: "لن يحضر بايدن العشاء مع قادة الناتو".

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وأوضح المصدر نفسه أن الأمر يعود إلى كون بايدن لديه أربعة أيام مزدحمة بالنشاطات الرسمية، كما يستعد لخطاب كبير يوم غد الأربعاء، بالإضافة إلى اليوم التالي للقمة".

وقد سافر بايدن يوم الأحد من واشنطن إلى لندن، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القيادة البريطانية.

كما يشارك الرئيس الاميركي الآن في قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس وسيلقي "خطابا هاما" يوم غد الأربعاء، ثم سيتجه في زيارة نحو فنلندا. (روسيا اليوم)