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عربي-دولي

العراق.. "إنتهاء أزمة" توريد الغاز من إيران

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:47
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران.

وقال السوداني إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".
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وأضاف: "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءا من مساء اليوم إذ سيتدفق 10 مليون متر مكعب وستعود إلى ذات الكميات السابقة، وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".

 
كما أشار الى انه "بسبب عدم ورود الموافقات الأميركية على تحويل المبالغ لإيران، تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ50 في المئة".

وأكد أن "العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني، البالغة 11 مليار دولار، وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".
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