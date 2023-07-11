ترامب يعارض تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.. وينتقد بايدن: يجب أن يحاول وقف الحرب

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، معارضته تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وفي بيان له، قال ترامب: "لا ينبغي أن يدفعنا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة من خلال تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية".

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وتابع: "بل يجب أن يحاول وقف الحرب ووقف الموت والدمار الرهيبين اللذين تسببهم إدارة تفتقر إلى الكفاءة".

وبحسب قوله، إذا كان إرسال الذخائر العنقودية ناتجاً عن نقص في القذائف التقليدية لدى الولايات المتحدة، فإن هذا "يؤكد فقط الحاجة إلى وقف فوري للتصعيد".

وأضاف ترمب: "هذا يعني بالتأكيد أنه لا ينبغي لنا إرسال مخزوننا الأخير إلى أوكرانيا في وضع تم فيه تقليص ترسانتنا الخاصة، وفقًا لجو بايدن الفاسد، لدرجة أنها تشكل خطرًا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف. (العربية)