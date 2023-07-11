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عربي-دولي

أول استخدام لها.. قوات كييف تقصف مدينة توكماك بالذخائر العنقودية

Lebanon 24
11-07-2023 | 16:27
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أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيه، عن استهداف مدينة توكماك في المقاطعة باستخدام الذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.

وقالت خدمات العمليات في المقاطعة: "في الساعة 17:15، قصف مسلحون من نظام كييف النازي مدينة توكماك. وبحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو ذخائر عنقودية".
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وأكدت خدمات العمليات وقوع إصابات في مناطق مزارع الدواجن، وعند مخرج المدينة باتجاه فاسيلييفكا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية "لجميع المناسبات"، مشددا على أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، حيث تعترف الولايات المتحدة بأن استخدام مثل هذه القذائف يحمل مخاطر على السكان المدنيين، لذلك أرجأت واشنطن قرار نقلها.
 
 
وفي الوقت نفسه، يزعم البيت الأبيض أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، مع مراعاة التقليل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها. (روسيا اليوم)
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