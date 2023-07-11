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عربي-دولي

بعد نجاح موسم الحج.. السعودية تعلن بدء موسم العمرة

Lebanon 24
11-07-2023 | 16:33
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء، عن بدء موسم العمرة، من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك" أو "توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
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وأتت تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج، بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

 ويعد "نُسُك" أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، "من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن"، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.



ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح".
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت قبل أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدئها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداءً من غرة محرم 1445هجرية. (سكاي نيوز)
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