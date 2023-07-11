بعد اعتقال عشرات المتظاهرين في "إسرائيل".. واشنطن تصدر بياناً وهذا مضمونه

حثّ البيت الأبيض إسرائيل، اليوم، على احترام الحق في التجمع السلمي، بعد أن ألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين ضد التعديلات القضائية المقترحة.



وقال البيت الأبيض: "نحث السلطات على حماية الحق في التجمع السلمي واحترامه، من الواضح أن هناك نقاشات ومداولات مهمة في إسرائيل بخصوص الخطة المقترحة. مثل هذه النقاشات، هي جزء صحي من المناخ الديمقراطي الحيوي".

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ويأتي ذلك وسط معارضة واسعة للتعديلات القضائية المقترحة، بحيث أغلق محتجون عددا من مداخل المدن في إسرائيل وميناء حيفا احتجاجا على تمرير الحكومة قانون إلغاء حجة "المعقولية" في القراءة الأولى كجزء من خطة التعديلات القضائية.