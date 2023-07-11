كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدّد

أعلنت سيول، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط طائرات التجسس الأميركية التي تنتهك مجالها الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.

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