الإتحاد الأوروبي يريد إحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

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أكد الاتحاد الأوروبي إنه يريد إحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بدعم من المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلة.وقال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "نسعى من خلال الممثل الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس لإحياء جهود السلام مع الشركاء الإقليميين ولا سيما المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية".وتابع: "سنواصل العمل مع جميع شركائنا خاصة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط من خلال استكشاف نهج سلام اقليمي شامل".