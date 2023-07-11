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عربي-دولي

حالة طوارىْ في فيرمونت الأميركية بسبب الفيضانات

Lebanon 24
11-07-2023 | 20:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء حال الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، بعدما تسبّبت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب.
جاءت الخطوة التي تحرّر أموالا لاستخدامها في جهود الإغاثة، بعدما حذّر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.
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وجاء في بيان أصدره الإثنين رئيس المجلس البلدي لمونبليير وليام فريزر: "لم يحدث هذا الأمر إطلاقا منذ أن بني السد، لذا لا سوابق على صعيد الأضرار المحتملة"، في إشارة إلى سد رايتسفيل ونهر نورث برانش.

ولم ترد على الفور تقارير في شأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار التي قال مسؤولون إنها تسبّبت بفيضانات في وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة.
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