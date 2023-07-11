28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"صاروخ بالستيّ غير محدد" ينطلق من كوريا الشمالية
Lebanon 24
11-07-2023
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سيول، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط طائرات التجسس الأميركية التي تنتهك مجالها الجوي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.
Advertisement
واتهمت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي مستخدمة طائرات استطلاع، وحذرت من أنها بينما تمارس ضبط النفس فإنه قد يتم إسقاط هذه الطائرات.
وحاولت كوريا الشمالية، في 31 مايو، وضع أول أقمارها الصناعية للمراقبة العسكرية في المدار، لكن الصاروخ "سقط في البحر" وغرق مع حمولته بُعيد الإطلاق بسبب "فقدان جزء من قوة الدفع" حسب بيونغ يانغ.
ودانت سيول وطوكيو وواشنطن عملية الإطلاق، في 31 مايو، معتبرة أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ إجراء تجارب باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، كتلك المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
05:42 | 2023-07-11
11/07/2023 05:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
09:32 | 2023-07-11
11/07/2023 09:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
03:15 | 2023-07-11
11/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
08:00 | 2023-07-11
11/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:56 | 2023-07-12
آخر المطلوبين في قضية خلية الحسينية الإرهابية في الأردن يسلم نفسه
00:56 | 2023-07-12
"لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية".. الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو
00:46 | 2023-07-12
قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية شرق وجنوب أوكرانيا
00:07 | 2023-07-12
مسؤول أوكراني: فاغنر كادت تسيطر على أسلحة نووية خلال التمرد
00:05 | 2023-07-12
رئيسي يبدأ أول زيارة لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاماً
23:54 | 2023-07-11
تجوّل في محيطها... الأمن الأذربيجاني يعتقل أفغانيا خطط لمهاجمة سفارة إسرائيل (فيديو)
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 08:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 08:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 08:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact