هل تقترب الحرب العالمية الثالثة؟

Advertisement

شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي، فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات.وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرهي بوبكو، على تليغرام، أن "نظام الإنذار من الغارات الجوية مُفعّل وأنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف".وكانت روسيا قد شنت هجمات على كييف ومدينة أوديسا الساحلية ومنطقة خيرسون بجنوب البلاد أمس الثلاثاء، وذلك قبل بدء قمة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا تركز على سبل مواجهة التهديدات الأمنية الروسية.في حين لم ترد أنباء عن سقوط قتلى خلال الهجمات على كييف وأوديسا الليلة الماضية. لكن حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين قال إن القوات الروسية قصفت أنحاء من المنطقة، مما أدى لمقتل امرأة في قرية سوفييفكا وإصابة شخصين في مدينة خيرسون.وصدرت تحذيرات من وقوع ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا حيث يستمر القتال بينما تجمع قادة حلف شمال الأطلسي لعقد قمة وجه لها الكرملين انتقادات وأكد أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية أمنها.من جانبه، قال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 26 من طائرات شاهد إيرانية الصنع من إجمالي 28 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.وقال الجيش الأوكراني إن حطام طائرات مسيرة جرى إسقاطها في منطقة كييف أضر بعدد من المنازل. وقال مسؤولون إن مبنى إداريا في مدينة أوديسا تضرر، كما اندلعت النيران في رصيف بالقرب من ميناء أوديسا وجرى إخمادها سريعا.من جهته، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري ميدفيديف، أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.وتعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، قال ميدفيديف إن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.وكتب ميدفيديف على تطبيق المراسلة تيليغرام "لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر... في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب".وأضاف "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف".وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، بينما تقول كييف وحلفاؤها إن موسكو تشن حربا غير مبررة للاستيلاء على الأراضي والسيطرة على جارتها.