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عربي-دولي

بينهم أطفال.. مقتل 34 شخصا في قصف سوق شعبي في السودان

Lebanon 24
11-07-2023 | 23:20
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أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ان قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.
وأوضحت سلطات الصحة السودانية أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل في مدينة أم درمان.
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وعادت قوات الشرطة السودانية لعملها في منطقة كرري بمدينة أم درمان بعد تراجع قوات الدعم السريع على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور انتشار عدد من القوات في المحلية، وفقاً لما ذكرته "العربية".

وأجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوب أم درمان، ارتكازات وتجمعات قوات لدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت تتواجد بها.

كما استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان التي تعيش هدوءاً نسبياً مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها تواجد أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما.


وشهدت أم درمان في الخرطوم يوم الأحد 9 تموز، قصفا جويا متواصلا أدى لمقتل نحو 22 شخصا، فيما نددت الأمم المتحدة بهذا القصف على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان، معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي". (العربية)
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