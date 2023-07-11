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عربي-دولي
مشرعون يتحدون بايدن لوقف إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا
Lebanon 24
11-07-2023
|
23:29
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يبذل مشرعون أميركيون في الكونغرس من كلا الحزبين جهودًا لعرقلة خطة إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية وهجومها المضاد.
وعلى الرغم من أنها محاولة من الصعب أن تفضي إلى قرار بوقف ارسال هذه القنابل، لكنها تعد تحديًا نادرًا من داخل الحزب الديمقراطي تجاه سياسات بايدن الخاصة بأوكرانيا.
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هذه الجهود التي تقودها النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، والتي تسعى من خلالها إلى تعديل "تشريع تفويض الدفاع الوطني" لحظر إرسال القنابل العنقودية، حصلت على تأييد أكثر من 12 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب و2 من الجمهوريين.
وقد قالت جاكوبس في بيان سابق إن إرسال القنابل العنقودية "ينافي القيم الأميركية"، مشيرة إلى "العديد" من شركاء الولايات المتحدة "لا يدعمون هذه الخطوة"، وأضافت أن "روسيا استخدمت القنابل العنقودية بشكل مروع في أوكرانيا ولكن لا ينبغي أن نتنازل عن المبادئ الأخلاقية العالية من خلال انتقاد أفعالهم ثم اتخاذ قرار بإرسال الذخائر العنقودية بأنفسنا".
من المرجح أن تواجه أي محاولة لمنع إرسال هذه القنابل مقاومة كبيرة، فالدعم العسكري لأوكرانيا يحظى بتأييد أغلبية أعضاء الحزبين في الكونغرس، وكثير من المشرعين يطالبون بزيادة هذه الدعم ليشمل أسلحة أكثر تطورًا. وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت لجنة القواعد في مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون ستمنح تعديل جاكوبس تصويتًا في المجلس.
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