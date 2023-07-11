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عربي-دولي
تجوّل في محيطها... الأمن الأذربيجاني يعتقل أفغانيا خطط لمهاجمة سفارة إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
11-07-2023
|
23:54
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أفاد جهاز أمن الدولة الأذربيجاني في تقرير، أنه اعتقل أفغانياً وهو يتجول الأحد الماضي في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة باكو، كان يخطط على الأرجح لهجوم بالأسلحة والقنابل عليها وأنه "دخل إلى البلاد من إيران" فوضعه الجهاز برسم الرصد والمراقبة حتى اشتبه به واعتقله.
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من جهتها، أوردت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية الخبر نفسه، مضيفة إليه اسم الأفغاني وهو فوزان موسى خان، البالغ 33 عاما، وبأنه "كان على صلة مع أشخاص آخرين بهدف التخطيط للهجوم على السفارة الإسرئيلية" وأن الموساد الذي راقب تحركاته قدم معلومات للسلطات الأذرية ساعدت على اعتقاله وهو يجمع معلومات حيوية حول مبنى السفارة، في إطار الاستعدادات لتنفيذ هجوم جنّد له متعاونين ودفع مبالغ مالية لهم في ذروة عملية التخطيط.
وفي تقرير وارد بالموقع الألكتروني لجهاز أمن الدولة الأذري، تظهر هوية Fawzan Mosa Khan المولود في 4 كانون الثاني 1990 بمدينة Kunduz عاصمة محافظة "قندوز" في شمال أفغانستان، يظهر فيه وهو يسير قرب مبنى السفارة المجاور لفندق Hyatt Regency Baku بالعاصمة، ممسكا بهاتفه المحمول، ثم يظهر وهو يشرح لمحقق معه ما كان ينويه، وبعدها نرى الانقضاض عليه في الشارع واقتياده معتقلا.
ورد في التقرير الأمني الأذري أيضا، أن الأفغاني "قدم إلى أذربيجان من أجل تنفيذ أعمال إجرامية" وأنه قام بعمليات مراقبة ورصد على محيط مبنى سفارة دولة ثالثة خلال مدة إقامته في باكو، وأن اعتقاله تم على ذمة التحقيق اشتباها بأنه اتفق مع آخرين على إشراكهم في تنفيذ العملية والحصول على الأسلحة النارية والمواد المتفجرة للاستخدام في المخطط وعلى الدعم المالي اللازم.
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