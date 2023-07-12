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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة... إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة شبان
Lebanon 24
12-07-2023
|
01:18
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أصيب عدد من الأشخاص في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم واعتقل ثلاثة شبان.
وأفاد مراسل"وفا" أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات أمام مدخله الرئيسي وفي حارة السلام، كما أطلقت تلك القوات خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.
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وأكد المراسل أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة شبان بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، حيث تم تفجير باب مخزن في منزل أحدهم والاستيلاء على حقائب للسفر من داخله.
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