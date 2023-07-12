صاروخ كوريا الشمالية يحطم الرقم القياسي لأطول رحلة صاروخية من نوعها

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه صباح اليوم استغرقت 74 دقيقة وهو الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها هذه الدولة.ونقلت صحيفة Asahi اليابانية عن مصادر في الوزارة: "استمرت رحلة الصاروخ لمدة تقرب من 74 دقيقة، وفي الساعة 11:13 (5:13 بتوقيت موسكو) سقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان في بحر اليابان على بُعد حوالي 250 كيلومتراً غرب جزيرة أوكوسيري في هوكايدو".وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الصاروخ بلغ 6,000 كيلومتر (3,728 ميل)، وامتد مداه لمسافة 1,000 كيلومتر. ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية، يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، وتم إطلاقه على مسار مُعلق.