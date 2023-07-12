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بريطانيا تزود أوكرانيا بذخيرة ومركبات و65 مليون دولار

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:22
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أعلنت الحكومة البريطانية إنها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية وآلاف القذائف لدبابات "تشالنجر 2" وحزمة دعم قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية.

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وأضافت الحكومة البريطانية أنه من المنتظر أن يوقع أعضاء "مجموعة السبع" اتفاقاً إطارياً جديداً الأربعاء، سيقدم لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل وسيجري إعلان تفاصيل الاتفاق لاحقاً. وتضم مجموعة السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا.

ويعقد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في الوقت الذي يتعثر فيه هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.
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