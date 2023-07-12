Advertisement

عربي-دولي

مرحلة جديدة من الحرب... هذا ما يحدث في السودان

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1086672-638247522128044396.jpg
Doc-P-1086672-638247522128044396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحول الصراع في السودان إلى "مرحلة جديدة" بعدما اشتد القتال بمدينة أم درمان في معركة للسيطرة على خطوط الإمداد، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ومع اقتراب الحرب في السودان من دخول شهرها الرابع، أصبحت أم درمان، المدينة الواقعة على جانب نهر النيل غرب الخرطوم الكبرى، موقعا لأعنف المعارك بين القوتين المتصارعتين على السلطة.
Advertisement

ونقلت مجموعة من المرضى إلى واحد من المرافق الصحية القليلة الموجودة في أم درمان، حيث كانت أجسادهم مليئة بالرصاص وشظايا الضربات الجوية العنيفة.

وكان بعض الضحايا قد لقوا حتفهم بمجرد وصولهم إلى مستشفى النو التعليمي بالمدينة التي كانت يوما ما مركزا مزدحما بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات السياسية والثقافية.

وقال مدير الموارد البشرية في مستشفى النو التعليمي، راشد مختار حسن: "لقد كان الأمر أشبه بالجحيم".

ويشهد السودان منذ 15 أيار معارك مستمرة بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6000 آخرين، وفقا لوزير الصحة السوداني، على الرغم من أن عمال الإغاثة يقولون إن الحصيلة أعلى على الأرجح. 

"أسوأ يوم على الإطلاق"
في شهر حزيران ، استولت قوات الدعم السريع على مصنع ذخيرة اليرموك، كما سيطروا على مناطق شرق جسر حلفايا الاستراتيجي، واستولوا مؤخرا على قاعدتي شرطة جنوب الخرطوم والاحتياطي المركزي، وفقا لسكان ومحللين.

وقال مدير مشروع القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية، آلان بوزويل: "لقد وجهت قوات الدعم السريع ضربة قوية أولية للجيش".

وأضاف أنه مع استمرار الحرب، تحاول قوات الدعم السريع جلب المزيد من المقاتلين والمعدات إلى العاصمة من معقلها في دارفور، خاصة مع بدء موسم الأمطار.

وتابع بوزويل: "نحن ندخل مرحلة جديدة من الصراع حيث تتحول الآن إلى حرب على خطوط الإمداد، وأم درمان في قلبها".

وسعى الجيش لتقويض تلك العمليات، حيث شن هجمات برية وغارات جوية مكثفة على معاقل الجماعة شبه عسكرية، بما في ذلك قرب مجمع البث الحكومي في أم درمان.

كما شدد الجيش وجوده بالقرب من المواقع الاستراتيجية التي يسيطر عليها بالفعل، بما في ذلك قاعدة وادي صيدنا الجوية خارج الخرطوم ومقر القيادة العامة، بحسب الصحيفة.

والأحد، حذرت الأمم المتحدة من أن السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة الغارة الجوية في أم درمان التي أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها"، حسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، في بيان. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:21 | 2023-07-12
04:17 | 2023-07-12
03:42 | 2023-07-12
03:34 | 2023-07-12
03:30 | 2023-07-12
03:20 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website