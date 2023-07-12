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خاص

تقرير لـ"Responsible Statecraft": لا ينبغي أبدًا قبول أوكرانيا في الناتو

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
12-07-2023 | 03:30
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لقد تعاطف العديد من سكان العالم مع أوكرانيا في دفاعها الباسل عن أرضها في وجه الغزو الروسي.
وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "طلبت أوكرانيا المساعدة الاقتصادية والعسكرية من الغرب وذلك من أجل استمرار بقائها كدولة. وغالباً ما اقترنت هذه المطالب بالحجج القائلة بأن أوكرانيا لا تخوض هذه الحرب دفاعاً عن نفسها فقط وإنما دفاعاً عن الديمقراطيات العالمية. وفي قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، المنعقدة هذا الأسبوع، طالبت أوكرانيا بتخفيف المعايير الموضوعة من قبل حلف الناتو لتسهيل عملية انضمامها".
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وتابع الموقع، "غالباً ما اقتصرت متطلبات أوكرانيا على الحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية من دول الغرب، إلا أن أحدث مطالبها والمتمثلة في تخفيف المعايير هو أمر بعيد المنال. حتى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدد بمقاطعة الاجتماع إذا لم يتم إحراز تقدم كافٍ بشأن التزام الحلف بكيفية وموعد قبول أوكرانيا. ودفع الحلفاء في الخطوط الأمامية من أجل إعفاء أوكرانيا من متطلبات الناتو المعتادة لخطة عمل العضوية (MAP)، إلا أن ذلك لا يضمن فوزها بالعضوية بشكل نهائي. وعلى الرغم من أن كل من الولايات المتحدة وألمانيا عارضتا هذا القرار في البدء، إلا أنهما قد تكونان على استعداد لمنح هذا الإعفاء لأوكرانيا، وذلك وفقًا لتقرير صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين".
وأضاف الموقع، "إلا أنه، وحتى قبل غزو روسيا لأراضيها، لم تكن أوكرانيا تتمتع بمستوى من الشفافية ولطالما كان الفساد مستشريا على الصعيد الحكومي، كما وأنه لا يمكن اعتبارها ديمقراطية ليبرالية، فالقمع السياسي الذي مارسته أثناء الحرب جعلها بعيدة جدًا عن الوفاء بالمعايير المطلوبة. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا إنه لا يعتقد أن أوكرانيا "مستعدة لعضوية الناتو"، لكن عدم الأخذ في الاعتبار خطة عمل العضوية، وبالتالي تسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لن يترك أمامها حافزًا يذكر لتبنّي الإصلاحات السياسية اللازمة للوفاء بمعايير الحريات السياسية والمدنية المطلوبة لتصبح ديمقراطية ليبرالية في نهاية المطاف".
وبحسب الموقع، "على الرغم من أن الحكومة الأوكرانية واقعية بما يكفي للاعتراف بأنها لن يتم قبولها في التحالف حتى تنتهي الحرب مع روسيا، فقد طالبت بخطوة "ذات مغزى" في هذا المسار كدليل على التزام التحالف. ففي العام 2008، ارتكب الرئيس السابق جورج دبليو بوش الخطأ الفادح المتمثل في وعد كل من أوكرانيا وجورجيا، اللتان كانتا تخوضان حربًا مع روسيا منذ ذلك الحين، بالفوز بعضوية الناتو. وها هي اليوم إدارة بايدن تكرر الخطأ عينه".
وختم الموقع، "لا ينبغي أبدًا قبول أوكرانيا في الناتو، فهي دولة أكثر استراتيجية بالنسبة لروسيا منها لحلف شمال الأطلسي وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة البعيدة. فعوضاً عن التحرك نحو الالتزام بالدفاع عن العضو الـ32 للحلف، يجب على الولايات المتحدة أن تحول العبء المالي لحرب أوكرانيا، وكذلك الدفاع الكامل عن أوروبا، نحو الدول الأوروبية الغنية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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