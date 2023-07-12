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عربي-دولي

تُهمة جديدة لإسرائيل من خبيرة أمميّة.. هكذا تحوّلت فلسطين إلى "سجنٍ مفتوح"

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:34
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قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
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وقالت ألبانيز، التي ترفع تقاريرها إلى المجلس حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تتعامل مع المنطقة كسجن مفتوح، وأضافت: "تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي".

وأشارت ألبانيز إلى أن الكثير من الأشخاص يعتبرون مذنبين من دون أدلة، ويتم اعتقالهم من دون أوامر قضائية، واحتجازهم من غير تهم أو محاكمة، ويُعامَلون بوحشية في مراكز الحجز الإسرائيلية.

ودعت ألبانيز الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وفي نهاية حزيران الماضي، قام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بياناته بأسماء الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
 
وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، كما أنها تضم أيضاً بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ.
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