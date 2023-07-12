الفيضانات والأعاصير ضربت سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا

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شهدت منطقة سوتشي في جنوب روسيا مطلع الأسبوع الحالي، كارثة طبيعية حقيقية أسفرت عن هطول الأمطار الغزيرة والفيضان والأعاصير البحرية، كما افادت وكالة "نوفوستي".إذ غمرت المياه الشوارع في مدن سوتشي وتوابسي وجوبجا، وهطلت أمطار غزيرة طوال الليل يوم 10 تموز، ما أسفر عن قطع الأوتوستراد الفيدرالي دون M-4 وطريق جوبغا - سوتشي في عدة مناطق من أدلر إلى الحدود مع جمهورية أبخازيا، وارتفع منسوب المياه إلى الطابق الأول من المنازل.وتشكلت صباح امس ثلاثة أعاصير فوق البحر في توابسي دفعة واحدة، وسقط البَرَد بحجم كبير في سوتشي، كما بلغت الكمية الإجمالية للأمطار في فترة قصيرة من الزمن 80 ملم.وفي الليلة الماضية ضربت الأمطار الغزيرة منطقة توابسي المجاورة لسوتشي.وحسب وزارة الطوارئ تساقط 144 ملم من الأمطار هنا خلال ثلاث ساعات، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار نيتشيبسوخو وشابسوخو وديفان.وغمرت كميات كبيرة من المياه شوارع قرى ليرمونتوفو ونيبوغ وتيومينسكي وأولجينكا وديفانوفكا.وأبلغت السلطة المحلية السكان عن إعلان نظام الطوارئ في منطقة توابسي وأكدت أنها بدأت بإجلاء السكان من المناطق التي تعرضت للفيضان.