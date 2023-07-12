روسيا تغزو بيلاروسيا خلسة.. هذا ما كشفته "The Telegraph"



عندما صوت البرلمان الأوروبي العام الماضي على تصنيف روسيا كـ "دولة راعية للإرهاب"، قام يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر، بإرسال مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي كتذكير فظ بكيفية تعامله مع أعدائه.

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وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "بعد عملية الانقلاب الفاشلة التي قادها بريغوجين، سعى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى التوسط بين قائد المجموعة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت الشهر الماضي. إلا أنه سرعان ما أصبح واضحاً أن تدخل لوكاشينكو لم يقدم أي حل ولكنه خلق مشكلة أكبر بكثير لبيلاروسيا وجيرانها الأوروبيين. وفي ظل انعقاد قمة فيلنيوس هذا الأسبوع، فإن الدور المتصاعد لبيلاروسيا في الأمن الإقليمي يحتاج إلى اهتمام عاجل. إذاً، ما الذي يريده بريغوجين بالضبط وماذا يعني ذلك بالنسبة لبوتين؟"

رأت الصحيفة أن "الجواب الوحيد الذي يمكننا تقديمه بكل ثقة هو أن دور لوكاشينكو كوسيط مفترض في المواجهة المستمرة بين بوتين وأشد مثيري الحروب قسوة قد تم الكشف عنه باعتباره خيالًا كنا نشك فيه منذ البداية. فعندما اعترف لوكاشينكو بأنه غير متأكد من مكان بريغوجين، معتقداً أنه عاد إلى روسيا، انهارت خطته المتقنة لصنع السلام. في الواقع إن الخاسرين الحقيقيين في كل هذا هو شعب بيلاروسيا، الذي راقب برعب متزايد وصول نفوذ بوتين إلى مينسك. فروسيا غزت أوكرانيا بالقوة، إلا أنها تغزو بيلاروسيا خلسة".

وتابعت الصحيفة، "سمح لوكاشينكو للقوات الروسية بدخول أراضيه لشن هجومهم الفاشل على كييف. وما يثير الرعب الآن هو أن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية دخلت إلى بيلاروسيا، مما يجعل البلاد هدفًا محتملاً في حرب لم يرغب مواطنوها أن يكونوا جزءاً منها. فالشعب البيلاروسي يعتبر أن الكرملين يسعى جاهداً إلى استدراج بيلاروسيا في الاتحاد الروسي، وذلك كجزء من استراتيجية الكرملين الطويلة المدى. لذلك، من الصعب على هذا الشعب ألا يعتبر أن وصول بريغوجين المفترض إلى البلاد كان مرتبطًا بأهداف الكرملين الإقليمية الجشعة".

وأضافت الصحيفة، "من المفهوم أنه في الأشهر التي أعقبت غزو أوكرانيا، كان ينبغي على أوروبا والناتو الإسراع في تقديم المساعدة، فقد كانت الصواريخ الروسية تتساقط على كييف وكان لا بد من مواجهة عدوان بوتين التوسعي. إلا أن حالة بيلاروسيا مختلفة تماماً وأكثر تعقيدًا. فهذه الدولة تعتمد بشكل متزايد على مساعدة الكرملين الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ومع ذلك، ليس هناك أدنى شك أن غالبية المواطنين في بلاروسيا لا يرغبون في أن يصبحوا تابعين للكرملين، إنما يسعون لأن يصبحوا دولة ديمقراطية ذات سيادة وعلى علاقة وثيقة مع جيرانها الأوروبيين".

وبحسب الصحيفة، "في حين يدرك مواطنو هذه الدولة أن عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي هي أهداف طويلة الأجل وهناك حاجة إلى مناقشتها بعناية، إلا أنهم يعتقدون أن هناك حاجة ملحة للاعتراف الرسمي بالوضع الذي يسعون إليه والتهديد الذي يواجههم. يجب ألا يكون هناك مكان في بيلاروسيا للمطارق الملطخة بالدماء".