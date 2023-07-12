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عربي-دولي

الهجرة غير الشرعية مستمرة... قوارب مهاجرين فقدت قبالة جزر الكناري

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:17
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بدأ خفر السواحل الإسبااني البحث عن ثلاثة قوارب مهاجرين أفادت منظمة غير حكومية عن فقدانها قبالة جزر الكناري، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في نفس المنطقة.

وقالت متحدثة باسم هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لوكالة "فرانس برس" إنه جرت الاستعانة بطائرة إنقاذ لكنها "لم تعثر على شيء".
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وأضافت أن خفر السواحل طلب أيضا من سفن أخرى في المنطقة أن تشارك في عملية البحث.

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ عثروا الاثنين خلال عمليات بحث على قارب يحمل 78 مهاجرا من جنوب الصحراء تم نقلهم إلى جزيرة غران كناريا.

وكان قد جرى الإبلاغ في البداية عن وجود 86 شخصا على متن القارب.

ويُعتقد أن القوارب الثلاثة المفقودة غادرت سواحل السنغال في الأسابيع الأخيرة، وفقا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.

وقال متحدث باسم المنظمة التي تقدم المساعدة للمهاجرين لوكالة "فرانس برس" إن "قاربا يحمل نحو 200 شخص والقاربين الآخرين بين 50 و70 شخصا".

وأفادت هيلينا مالينو مؤسسة "كاميناندو فرونتيراس" الإثنين أن أكبر قارب غادر بلدة كافونتين الجنوبية في السنغال التي يعتاش سكانها من الصيد في 27 يونيو وعلى متنه "العديد من القاصرين"، نقلا عن عائلات قالت إنها فقدت الاتصال بالسفينة قبل أيام.

وتقع كافونتين على بعد 1,700 كيلومتر جنوب جزر الكناري.

وأضافت المنظمة أن القاربين الآخرين وعلى متنهما نحو 120 شخصا غادرا الساحل السنغالي في 23 حزيران

ونفت وزارة الخارجية السنغالية في بيان الثلاثاء اختفاء 300 مهاجر سنغالي في البحر.

وقالت الوزارة: "دُهشنا عندما أطلعت على تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي عن اختفاء ما لا يقل عن 300 مهاجر سنغالي محتمل، إن عمليات التحقق التي تم إجراؤها تظهر أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".

وتعد السنغال إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا. (سكاي نيوز عربية) 
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