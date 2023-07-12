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عربي-دولي

أميركا تعتزم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم مع مجموعة السبع

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:28
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أكدت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أماندا سلوت أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستعلن اليوم مع مجموعة السبع.
وقالت سلوت إن "الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيصدرون إعلانا مهما بعد ظهر اليوم يحدد التزامنا طويل الأمد بدعم الشعب الأوكراني".
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وأوضحت أن "القرار سيعلن أيضا عن نية دول مجموعة السبع مساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة مسلحة يمكنها الدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية، مع التركيز على الاستثمار طويل الأجل" في المجالين العسكري والاقتصادي.
ولفتت سلوت الى أن كل دولة ستدخل في محادثات ثنائية خاصة بها مع أوكرانيا حول كيفية "تحويل ذلك إلى حقيقة"، مشددة على أنه "لا تزال هناك حاجة لأوكرانيا لإجراء مزيد من الإصلاحات الديمقراطية والإصلاحات في قطاع الأمن".
وأضافت: "بايدن كان واضحا أننا نعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تصل إلى المطلوب، لكن هذا لا يزال شرطا لأوكرانيا للانضمام كما كان شرطا لجميع الأعضاء الذين انضموا إلى التحالف".

وسيجتمع بايدن وقادة آخرون من مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) مع زيلينسكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في نهاية قمة "الناتو" في فيلنيوس للإعلان عن الخطة.  (روسيا اليوم)
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