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عربي-دولي
إيران تستدعي سفير روسيا... ما سبب إستياء طهران؟
Lebanon 24
12-07-2023
|
05:28
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ذكرت وكالة "إرنا"، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الروسي أليكسي ديدوف، إحتجاجا على تصريحات حول ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات، مشيرة إلى أن السفير أكد على أهمية احترام وحدة الأراضي الإيرانية وأنه سوف يبلغ موسكو بالاعتراض الإيراني.
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وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعمهم مبادرة الإمارات "ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية". (الحرة)
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