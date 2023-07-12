آخر كلام إسرائيلي يكشف ما سيجري مع "حزب الله".. هل اقتربت المواجهة؟

رجحت تقديرات أمنية إسرائيلية، اشتعال الأوضاع مع "حزب الله" في لبنان ودخول المنطقة في موجة تصعيد ومواجهة عسكرية.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في مقال كتبه معلقها العسكري، يوسي يهوشع، أن المسؤولين الإسرائيليين في شعبة الاستخبارات "أمان"، وأثناء تقويم الوضع السنوي، زاد لديهم احتمال الحرب، وأحصوا 3 أسباب أساسية: الأول ويرتبط بنظرة إيران وحزب الله إلى ما يتم اعتباره ضعفاً أميركياً في المنطقة وإنخفاضاً واضحاً في مستوى التدخل. أما السبب الثاني ويتّصلُ بالأزمة بين واشنطن وتل أبيب مع التشديد على العلاقات المهزوزة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أما في ما خصّ السبب الثالث فيرتبط بالشرخ الداخلي الخطير في دولة الاحتلال، الذي أدخل الجيش الإسرائيلي في دوامة.

Advertisement وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في مقال كتبه معلقها العسكري، يوسي يهوشع، أن المسؤولين الإسرائيليين في شعبة الاستخبارات "أمان"، وأثناء تقويم الوضع السنوي، زاد لديهم احتمال الحرب، وأحصوا 3 أسباب أساسية: الأول ويرتبط بنظرة إيران وحزب الله إلى ما يتم اعتباره ضعفاً أميركياً في المنطقة وإنخفاضاً واضحاً في مستوى التدخل. أما السبب الثاني ويتّصلُ بالأزمة بين واشنطن وتل أبيب مع التشديد على العلاقات المهزوزة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أما في ما خصّ السبب الثالث فيرتبط بالشرخ الداخلي الخطير في دولة الاحتلال، الذي أدخل الجيش الإسرائيلي في دوامة.

ورأت الصحيفة أن تردي العلاقات بين بايدن ونتنياهو، سيؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الإسرائيلي، ويُتوقع أن تشتد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو خلال أيام قليلة، مع إطلاق نداءات متجددة لعدم الامتثال لخدمة الاحتياط في الجيش.



وأشارت إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله هو الشخص الأكثر سعادة من التطورات الحاصلة في دولة الاحتلال، بعد الزعيم الإيراني علي خامنئي، وأضافت: "نصرالله لا يكتفي مؤخراً بالخطابات، فهي السنة غيّر كل انتشاره في خط الإشتباك مع إسرائيل لدرجة أن مقاتلي حزب الله باتوا يتواجدون عند مسافات قريبة من الحدود".



واتهمت الصحيفة "حزب الله" بخرق التفاهمات الدولية، وأنه يقوم باستفزازات ضد المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة خصوصاً في منطقة "المطلة" من خلال ضجيج التفجيرات والإشارة بأشعة الليزر، والجرأة المتزايدة في النشاطات التي تدل على تآكل في الردع الإسرائيلي، من التسلل إلى تفجير مجدو، وإطلاق الصاروخ المضاد للدروع على مركبة عسكرية إسرائيلية قرب "أفيفيم"، ونصب الخيام عند الحدود في مزارع شبعا. ورأت الصحيفة أن تردي العلاقات بين بايدن ونتنياهو، سيؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الإسرائيلي، ويُتوقع أن تشتد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو خلال أيام قليلة، مع إطلاق نداءات متجددة لعدم الامتثال لخدمة الاحتياط في الجيش.وأشارت إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله هو الشخص الأكثر سعادة من التطورات الحاصلة في دولة الاحتلال، بعد الزعيم الإيراني علي خامنئي، وأضافت: "نصرالله لا يكتفي مؤخراً بالخطابات، فهي السنة غيّر كل انتشاره في خط الإشتباك مع إسرائيل لدرجة أن مقاتلي حزب الله باتوا يتواجدون عند مسافات قريبة من الحدود".واتهمت الصحيفة "حزب الله" بخرق التفاهمات الدولية، وأنه يقوم باستفزازات ضد المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة خصوصاً في منطقة "المطلة" من خلال ضجيج التفجيرات والإشارة بأشعة الليزر، والجرأة المتزايدة في النشاطات التي تدل على تآكل في الردع الإسرائيلي، من التسلل إلى تفجير مجدو، وإطلاق الصاروخ المضاد للدروع على مركبة عسكرية إسرائيلية قرب "أفيفيم"، ونصب الخيام عند الحدود في مزارع شبعا.

ويوم الخميس الماضي، رفض "حزب الله" تماماً التوسع الإسرائيلي في بلدة الغجر اللبنانية، محذراً من هذه الخطوة الخطيرة جداً التي أسست لتوتر كبير تعمل أطراف دولية على تطويقه بالوسائل الدبلوماسيّة.