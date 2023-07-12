الكرملين: هذا الأمر خطير جدّاً

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أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن منح ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة اعتداء على أمن روسيا.وقال مسؤولون إن دول مجموعة السبع ستعلن اليوم الأربعاء عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل. (سكاي نيوز)