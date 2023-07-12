في سوريا.. أرقامٌ تُظهر توزّع المواقع العسكرية للقوى الخارجية في منتصف الـ2023

تتعدّد في سوريا العمليات العسكرية التي تديرها قوى أجنبية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا.. والسؤال هنا: كيف تتوزع مواقع هذه القوى فوق الخريطة السورية في منتصف العام الجاري؟

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توزيع مواقع القوى الخارجية في سوريا بحسب المحافظات:

1- محافظة حمص: 67 موقعاً عسكرياً لإيران - 4 لروسيا - 1 للتحالف الدولي

2- محافظة دير الزور: 77 موقعاً لإيران - 6 روسيا - 9 التحالف الدولي

3- محافظة الحسكة: 7 مواقع لإيران - 4 لتركيا - 14 لروسيا - 17 للتحالف الدولي

4- محافظة الرقة: 16 موقعاً لإيران - 10 لتركيا - 8 لروسيا - 1 للتحالف الدولي

5- محافظة حلب: 117 موقعاً لإيران - 57 لتركيا - 11 لروسيا - 1 للتحالف الدولي

6- محافظة حماه: 29 موقعاً لإيران - 1 لتركيا - 17 لروسيا

7- محافظة إدلب: 27 موقعاً لإيران - 51 لتركيا - 6 لروسيا

8- محافظة اللاذقية: 17 موقعاً لإيران - 2 لتركيا - 14 لروسيا

9- محافظة طرطوس: 9 لإيران - 2 لروسيا

10- ريف دمشق: 105 مواقع لإيران - 8 لروسيا - 1 للتحالف الدولي

11- محافظة السويداء: 15 موقعاً لإيران - 7 لروسيا

12- محافظة درعا: 44 لإيران - 5 لروسيا

13- محافظة القنيطرة: 33 لإيران - 1 روسيا

ووفقاً للبيانات، فإن هناك 830 موقعاً عسكرياً للقوى الأجنبية الـ4 الموجودة في سوريا وهي إيران، تركيا، روسيا وأميركا. كذلك، هناك 104 قاعدة عسكرية و726 نقطة عسكرية.

على صعيد تركيا، فإنّ هناك 125 موقعاً عسكرياً لها في سوريا، 12 قاعدة عسكرية و 113 نقطة.

أما على صعيد روسيا، فلديها 105 مواقع عسكرية، 20 قاعدة و85 نقطة.

في ما خصّ أميركا فإن لديها 30 موقعاً عسكرياً في سوريا، 17 قاعدة عسكرية و 13 نقطة.

على صعيد إيران، فإن لديها 570 موقعاً عسكرياً في سوريا، 55 قاعدة عسكرية و 515 نقطة.

للإطلاع على الخرائط الخاصة بتوزع تلك القوى العسكرية في سوريا.. إضغط هنا

(جسور للدراسات - العربي الجديد)