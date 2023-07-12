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عربي-دولي

قائمة مُختصرة.. تعرّفوا على أبرز "الشركات الأمنية الخاصة" في العالم

Lebanon 24
12-07-2023 | 12:00
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سلّط التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في روسيا، الضوء على هذا النوع من الوظائف، الذي يستقطب عدداً كبيراً من المقاتلين السابقين والمتقاعدين وضباط الجيش والاستخبارات حول العالم.
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وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ظهرت العديد من الشركات الأمنية والعسكرية، حول العالم، وتضم مجتمعة نحو 625 ألف موظف.
وفي ما يأتي قائمة بأبرز الشركات الأمنية الخاصة:
1- مجموعة فاغنر:
شركة عسكرية روسية خاصة أنشأها قادة سابقون بالقوات الخاصة السوفياتية وشاركت في حربي أوكرانيا وسوريا.
2- مجموعة "بلاك ووتر أكاديمي":
شركة عسكرية أميركية نفذت عمليات قتل خارج إطار القانون في العراق وتتولى حماية نظام الدفاع الصاروخي الياباني.
3- "ديفاين إنترناشيونال":
مقرّها في ليما عاصمة بيرو وتستقطب آلاف المقاتلين من الدول النامية وتمتلك مكاتب في القلبين وسريلانكا والعراق.
4- "إيجيس لخدمات الدفاع":
مقرها في اسكتلندا وتمتلك نحو 5000 جندي يعملون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركات النفط.
5- "تريبل كانوبي":
تمتلك نحو 1800 جندياً معظمهم من أوغندا والبيرو، وستحل محلّ القوات الأميركية في العراق وتمتلك عقوداً بـ1.5 مليار دولار.
6- "جي فور إس":
تتواجد في 125 دولة وتتركز بعض عملياتها في حراسة البنك والسجون وأمن المطارات.
 
7- "إيرينيس":
مسؤولة عن حماية غالبية حقول النفط في العراق وحماية أكبر مناجم خام الحديد ومشاريع النفط والغاز في الكونغو.
8- "يونايد ريسورسز غروب":
شركة أسترالية عزّزت وجودها في العراق عقب انسحاب الجيش الأسترالي وهي تحرس السفارة الأسترالية في بلغراد.
 
(عربي21)
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