31
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جريمة عائليّة مروّعة في بلدٍ عربيّ... ذبح والده ووالدته وشقيقته بالإشتراك مع صديقه!
Lebanon 24
12-07-2023
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل السلطات التونسية تحقيقاتها في جريمة قتل في مدينة صفاقس، جنوبي البلاد، حيث تم ذبح زوج وزوجته وطفلتهما، ويواجه الابن اتهاما بالقتل بالاشتراك مع صديق له.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار حول أن الجناة في القضية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، هم من المهاجرين الأفارقة في المدينة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة توترات كبيرة بين المواطنين والمهاجرين الموجودين فيها، ما أجبر الحكومة على إخراج الأجانب من صفاقس.
Advertisement
وبحسب موقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام الكسيبي، نفى الأخبار المتعلقة بتورط مهاجرين في الجريمة، مضيفا أنه إلى الآن لم يتم إخلاء سبيل ابن المجني عليهما وصديقه المتهمين في القضية.
وأكد الكسيبي أن التحقيقات مستمرة في الجريمة مع استمرار توقيف المتهمين، وقد صدر بحقهما مذكرة إيداع بالسجن منذ يوم 12 حزيران الماضي.
وجاء قرار التوقيف بعد أن توفر لقاضي التحقيق في محكمة صفاقس الابتدائية أدلة وقرائن كافية لتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب الموقع.
وأظهرت المعاينات الأولية لموقع الجريمة بمنزل الضحايا، أن عملية القتل تمت بسكين كبير الحجم، وتم إخفاء أداة الجريمة في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة. (الحرة)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
04:38 | 2023-07-12
12/07/2023 04:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
05:49 | 2023-07-12
12/07/2023 05:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-07-11
11/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
04:21 | 2023-07-12
12/07/2023 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-07-12
في سوريا.. أرقامٌ تُظهر توزّع المواقع العسكرية للقوى الخارجية في منتصف الـ2023
09:35 | 2023-07-12
ستولتنبرغ: أوكرانيا الآن أقرب للناتو من أي وقت مضى
09:30 | 2023-07-12
مجموعة السبع تتعهد تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لاوكرانيا في مواجهة روسيا
09:01 | 2023-07-12
بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة
09:00 | 2023-07-12
ما سبب تقرّب أردوغان من الغرب؟
08:44 | 2023-07-12
التضخم يتباطأ في أميركا... كم سجّل؟
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 17:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 17:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 17:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact