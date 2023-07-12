صندوق النقد الدوليّ: الإصلاحات عزّزت النمو الإقتصاديّ في البحرين

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أعلن صندوق النقد الدولي أن البحرين قد شهدت نموا قويا خلال العام الماضي، إذ ساهم استمرار وتيرة الإصلاحات المالية وزيادة أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة لدى المملكة.وأوضح الصندوق في بيان، أن اقتصاد البحرين قد نما بنسبة 4.9 بالمئة خلال العام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6.2 بالمئة بالناتج المحلي غير النفطي.إلا أن الناتج المحلي النفطي قد تراجع خلال العام الماضي بنسبة 1.4 بالمئة.وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية العامة للبحرين قد سجل تراجعا ملحوظا من 6.4 بالمئة في عام 2021 إلى 1.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11 بالمئة إلى 6.1 بالمئة، وذلك بسبب التعافي الاقتصادي في البلاد، وارتفاع أسعار النفط. (سكاي نيوز)