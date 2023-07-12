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صحة

مرض يتفشّى على متن الرحلات البحريّة... ما هو مصدر "نوروفيروس"؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 08:22
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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 13 بؤرة لعدوى "نوروفيروس" على متن السفن السياحية هذا العام، في أكبر حصيلة مسجلة على متن الرحلات البحرية منذ 2012.

ويعود أحدث انتشارٍ لعدوى نوروفيروس إلى رحلة "Viking Cruises" التي انطلقت من آيسلندا ورست في مدينة نيويورك بتاريخ 20 حزيران.
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وأُصيب بالمرض خلالها حوالي 13٪ من الركاب والعديد من أفراد الطاقم.

وقال أحد ممثلي "Viking Cruises" لـ"سي ان ان: "نعتقد أن مرض الجهاز الهضمي مصدره مطعم على الشاطئ في آيسلندا، تناولت فيه مجموعة من الضيوف وجبة العشاء أثناء وقت الفراغ".

ووفقا للبيانات الصادرة عن برنامج صحة السفن التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، فإنّ عدد حالات تفشي عدوى "نوروفيروس" على سفن الرحلات البحرية التي ترسو في موانئ الولايات المتحدة شهدت سنوات من الانخفاض المطرد بعد عام 2015.
 
 
كما انخفضت المعدلات الإجمالية لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد على متن السفن السياحية في الولايات المتحدة بين عامي 2006 و2019.

ولم يسجل البرنامج أي تفشٍّ لعدوى "نوروفيروس" في عامي 2020 و2021، وسبب ذلك على الأرجح، إلى محدودية الإبحار وبروتوكولات الصرف الصحي المحدثة خلال جائحة كورونا.

لكن في آذار2022، رفعت CDC التحذير من مخاطر الرحلات البحرية، وعاد عدد الركاب إلى معدلاته القياسية. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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