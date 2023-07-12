التضخم يتباطأ في أميركا... كم سجّل؟

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تباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا بأعلى من التوقعات خلال شهر حزيران الماضي، ليصل إلى 3 بالمئة، وذلك مقابل 4 بالمئة في شهر أيار.وكانت التوقعات تشير إلى تراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم إلى 3.1 بالمئة على أساس سنوي خلال حزيران.وعلى أساس شهري، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في شهر أيار الماضي.كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بأعلى من المتوقع إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 5.3 بالمئة في أيار الماضي.وعلى أساس شهري، فقد بلغ المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2 بالمئة في حزيران، مقابل توقعات بأن يسجل 0.3 بالمئة. (سكاي نيوز)