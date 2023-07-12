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عربي-دولي

مجموعة السبع تتعهد تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لاوكرانيا في مواجهة روسيا

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:30
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تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شنّ أيّ هجوم في المستقبل ضدّ جارتها.

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محدّدة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع أيّ عدوان روسي في المستقبل".
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وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمّة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنّه "في حال شنّت روسيا هجوماً مسلّحاً في المستقبل (...) نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطوّرة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".

 
المصدر: العربية
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