31
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجموعة السبع تتعهد تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لاوكرانيا في مواجهة روسيا
Lebanon 24
12-07-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شنّ أيّ هجوم في المستقبل ضدّ جارتها.
وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محدّدة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع أيّ عدوان روسي في المستقبل".
Advertisement
وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمّة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنّه "في حال شنّت روسيا هجوماً مسلّحاً في المستقبل (...) نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطوّرة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
04:38 | 2023-07-12
12/07/2023 04:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
10:11 | 2023-07-12
12/07/2023 10:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
05:49 | 2023-07-12
12/07/2023 05:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة
Lebanon 24
بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة
09:01 | 2023-07-12
12/07/2023 09:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:31 | 2023-07-12
بيان مجموعة السبع.. هذا ما تضمّنه حول الضمانات الأمنية لكييف
12:09 | 2023-07-12
الكرملين ينفي استيلاء فاغنر على أدوات ومعدات نووية
12:00 | 2023-07-12
قائمة مُختصرة.. تعرّفوا على أبرز "الشركات الأمنية الخاصة" في العالم
11:00 | 2023-07-12
هل تُوفّر الضمانات حماية لأوكرانيا؟
10:57 | 2023-07-12
بالفيديو... لحظة إستهداف جيش العدوّ للشبان على السياج الحدوديّ
10:30 | 2023-07-12
بايدن: دول مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا في بناء دفاعاتها الجوية والبرية والبحرية
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 19:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 19:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 19:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact