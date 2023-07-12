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بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:01
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أفادت وسائل إعلام سوريّة، أنّ وزارة الصحة أصدرت قراراً بإغلاق مشفى اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى، يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى لتجفيف الملوخية، رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.
 
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