بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة

أفادت وسائل إعلام سوريّة، أنّ وزارة الصحة أصدرت قراراً بإغلاق مشفى اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى، يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى لتجفيف الملوخية، رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.

أصدرت وزارة الصحة قراراً بإغلاق #مشفى_اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة #درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى داخل الحاضنة لتجفيف #الملوخية رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.. pic.twitter.com/Zf1qrqqR4s — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 11, 2023 Advertisement