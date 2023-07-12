بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة

أصدرت وزارة الصحة قراراً بإغلاق #مشفى_اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة #درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى داخل الحاضنة لتجفيف #الملوخية رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.. pic.twitter.com/Zf1qrqqR4s
— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 11, 2023
أصدرت وزارة الصحة قراراً بإغلاق #مشفى_اليرموك الخاص بالشمع الأحمر والكائن في محافظة #درعا بعد تداول وسائل التواصل فيديو من داخل حاضنة الأطفال بالمشفى يظهر فيه قيام إحدى العاملات باستخدام الأسرّة الخاصة بالمشفى داخل الحاضنة لتجفيف #الملوخية رغم وجود أطفال حديثي الولادة في الغرفة.. pic.twitter.com/Zf1qrqqR4s