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عربي-دولي
ستولتنبرغ: أوكرانيا الآن أقرب للناتو من أي وقت مضى
Lebanon 24
12-07-2023
|
09:35
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على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا الآن أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى.
وقال ستولتنبرغ لزيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك: "أتطلع لليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء".
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وأضاف أن دعم المجهود الحربي الأوكراني في مواجهة روسيا يظل هو المهمة الأكثر إلحاحاً للحلفاء الغربيين في الوقت الحالي على الرغم من المحادثات الجارية بشأن موقف انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلاً.
كما قال: "بالطبع الضمانات والوثائق واجتماعات المجلس أمور مهمة لكن المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي ضمان تقديم ما يكفي من الأسلحة للرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي وقواته المسلحة".
بدوره، أعلن زيلينسكي أنه "واثق" من أن بلاده ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "بعد الحرب" الجارية مع روسيا.
وأضاف: "أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب. وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك"، حسب فرانس برس.
ورحب بـ"الضمانات الأمنية" التي قررت مجموعة السبع تقديمها لبلاده، غير أنه أكد في الوقت عينه أن هذه الضمانات لا يمكن أن تحل محل مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.
وشدد على أن "الضمانات الأمنية مهمة جداً للشعب الأوكراني، لكنها ضمانات لأوكرانيا باتجاه عضويتها في الناتو" وليست "بديلاً عن انضمامها إلى الناتو". (العربية)
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