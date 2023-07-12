اتفاق تصدير الحبوب ينتهي خلال أيام.. رسالة أممية إلى بوتين

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين اليوم الأربعاء "الهدف هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجري من خلال البنك الزراعي الروسي وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أنّ المفاوضات الهادفة إلى تمديد الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 17 تموز "تتواصل".



وقال أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس "نواصل جهودنا لتمديد الاتفاق بشأن تصدير الحبوب" عبر البحر الأسود. (العربية)