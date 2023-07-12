"لسنا أمازون".. ماذا حصلت أوكرانيا من الناتو؟

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على الرغم من تبدد آمال أوكرانيا في الحصول على العضوية الكاملة بحلف شمال الأطلسي، إلا أن مسعاها توّج بموافقة الدول الأعضاء على التخلي عن شرط وفاء كييف بـ"خطة عمل" بشأن العضوية، وهو ما اعتبره مراقبون الخطوة الأهم في مشوار الناتو.وتأتي الخطوة وسط غياب الإجماع بين الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة على قبول عضوية أوكرانيا، التي اعتبر رئيسها جو بايدن أنها "غير مستعدة للعضوية في هذا التوقيت".ووافق الحلفاء على حزمة من 3 عناصر تُقرّب أوكرانيا من الناتو، ويشمل ذلك برنامج مساعدة جديد متعدد السنوات لتسهيل انتقال الجيش الأوكراني من الحقبة السوفيتية إلى معايير الناتو، والمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع في أوكرانيا، وتغطية الاحتياجات الحرجة مثل الوقود ومعدات إزالة الألغام والإمدادات الطبية.كما واتفق الحلفاء أيضا على إنشاء المجلس الجديد "الناتو-أوكرانيا"، ووافقوا على إزالة شرط خطة عمل العضوية.قال الأطلسي إن أوكرانيا مُرحب بها في الحلف لكنه لم يحدد تاريخا لانضمامها.واعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "هذه حزمة قوية لأوكرانيا، ومسار واضح نحو عضويتها في الناتو"، في حين يقول مسؤولون أوكرانيون إنهم لا يتوقعون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلا بعد نهاية الحرب مع روسيا، لكنهم طالبوا بتحرك "بنّاء" نحو العضوية في قمة فيلنيوس كدليل على الالتزام.في تصريح مفاجئ وصريح، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن المملكة المتحدة وحلفاءها ليسوا خدمة "أمازون" لتوصيل الأسلحة إلى أوكرانيا، وإن من الحكمة في مكان أن "تُظهر أوكرانيا لأنصارها بعض الامتنان".وجاءت تصريحات بن والاس رداً على سؤال أحد الصحافيين على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية، حيث سألته "سكاي نيوز" عما إن كان "فشل الحلفاء في منح كييف جدولاً زمنياً لعضوية الناتو سيقوّض الروح المعنوية لقوات الدفاع الأوكرانية على خط المواجهة"، فجاءت إجابته بالنفي، متذمّراً في الوقت ذاته من حاجة الأوكرانيين المستمرة للمزيد والمزيد من الأسلحة "حتى بعد أن يتلقوا دفعة جديدة منها".وكان والاس بحسب ما جاء في تصريحاته قد حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي من "مغبّة" الاكتفاء بلوائح المطالب العسكرية التسليحية دون توفير المزيد من التدريب لقواته، إذ إن هذا المعدل الكبير من الخسائر "يخاطر بفقدان الدعم السياسي"، مشيراً إلى أنه عرض عليه برنامجاً تدريبياً في المملكة المتحدة بدلاً من ذلك.ومع أن زيلينسكي عبّر البارحة عن خيبة أمله من بيان القمة الذي نشر مساء، والذي ينصّ على أن "حلف الشمال الأطلسي سيوجه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء على ذلك ويتم استيفاء الشروط"، إلا أن والاس أصرّ اليوم على أن كييف حققت "إنجازاً كبيراً" من خلال الحصول على تصريح واضح من الحلف بأن "المكان المناسب" لها هو الناتو، وأنها تنتمي إليه.وقال في هذا السياق، إن "فعل الانتماء يعني المصير" أي أن ذلك سيحدث بالفعل والسؤال هو ليس إن كان سيحدث، بل متى سيحدث.وألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا، يوم الأربعاء، أمام حشد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس تعهّد فيه عدم تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها ضد "الغزو الروسي".وقال بايدن في باحة جامعة فيلنيوس "لن نتردد" في دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتوقع أن "ينكسر" حلف شمال الأطلسي (ناتو) لكنه "أخطأ في ظنه".وفي مؤتمر صحافي لقادة مجموعة السبع، قال بايدن إن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو.وأضاف: "سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا، والضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا في وجه أي اعتداء جديد".وأكمل: "أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا، لنظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو".