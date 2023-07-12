"النقد الدولي" يوافق على حزمة إنقاذ لباكستان

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وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم، على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل، الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.وتأتي الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي بمثابة حزمة إنقاذ طال انتظارها لمساعدة اقتصاد البلد الفقير المتعثر.