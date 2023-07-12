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عربي-دولي

اردوغان يعلن موعد المصادقة على عضوية السويد في الناتو

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:10
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن "تركيا لن تتمكن من المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل تشرين الاول على أقرب تقدير، لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك".


وأوضح  أن "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران، ثمة الكثير من المقترحات التشريعية  لمناقشتها".
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وأشار الى أنه "ثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة"، وتابع: "سننظر فيها وفق أهميتها. لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".
 
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