بعد سنوات من الاضطرابات.. رئيس الوزراء الصيني يؤكد دعمه لقطاع التكنولوجيا

إستقبل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ممثلي عدد من الشركات الرقمية العملاقة، بينها "علي بابا" و"تيك توك" و"دويين"، "للاستماع" إليهم، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، بعد سنوات من الاضطرابات في قطاع التكنولوجيا.

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وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية، إن لي تشيانغ "استمع إلى آراء ومقترحات" ممثلي القطاع من أجل "تنمية صحية" للاقتصاد الرقمي.

هذا ونقلت القناة عن لي تشيانغ قوله: "آمل أن تؤمن العديد من الشركات الرقمية بالمستقبل"، في تصريحات تعدّ علامة إضافية على التهدئة بعد سنوات صعبة عرفها القطاع في العلاقة مع الدولة.

ومنذ 2020، تواجه الشركات الرقمية العملاقة التي تمكّنت من التوسّع لفترة طويلة في الصين ضمن إطار تنظيمي متساهل، تشدّد السلطات بشأن قضايا البيانات الشخصية وبعض الممارسات التي تعتبرها غير شفافة.