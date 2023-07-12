الجزائر غابت عن قائمة المرشّحين للّحاق ببريكس

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غابت الجزائر عن قائمة المرشحين للّحاق ببريكس ما يشكل صدمة قوية لقيادتها السياسية التي كانت ترجّح دخولها التكتل استنادا إلى علاقاتها المميزة مع الصين وجنوب أفريقيا وروسيا.وأحبط هذا الغياب حسابات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي كان ينوي توظيف الانضمام إلى مجموعة بريكس في استحقاقاته الداخلية والخارجية.وذكر الرئيس الجزائري في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مختلفة أن "بلاده تأمل في أن تتوج العام 2023 بالانضمام الرسمي إلى مجموعة بريكس"، معتبراً إياها خياراً إستراتيجياً للخروج من هيمنة القطبية الأحادية، وأن الجزائر تتقاسم مع دول المجموعة العديد من الاهتمامات والانشغالات الإقليمية والدولية.ولدخول هذا التكتل السياسي والاقتصادي راهنت الجزائر على علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع أغلبية دول أعضاء المجموعة، وهو ما عبر عنه تبون بالقول: "روسيا تدعم انضمام الجزائر إلى بريكس، والصينيون أصدقاؤنا، وجنوب أفريقيا كذلك، وأن عودة الرئيس لولا داسيلفا إلى رئاسة البرازيل ستسهل المأمورية"، في تلميح إلى التقارب الأيديولوجي بين البلدين، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة إلى البرازيل.