بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي... اجتماع لمجلس الامن

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قالت بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس سيعقد اجتماعا علنيا، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، وفقا لوكالة "رويترز".ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونغ-18".وأضافت أن الصاروخ طار 1100 كلم ووصل إلى ارتفاع 6648 كلم.وتابعت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، هو من أشرف على عملية إطلاق الصاروخ البالستي، الأربعاء.وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية يقول إن البلاد ستواصل الإجراءات العسكرية الهجومية لحين توقف أميركا عن تبني "سياسة عدائية" تجاه بيونغيانغ. (الحرة)