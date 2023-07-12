Advertisement

عربي-دولي

بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي... اجتماع لمجلس الامن

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1087006-638248256047913662.jpg
Doc-P-1087006-638248256047913662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس سيعقد اجتماعا علنيا، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونغ-18".
Advertisement

وأضافت أن الصاروخ طار 1100 كلم ووصل إلى ارتفاع 6648 كلم.

وتابعت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، هو من أشرف على عملية إطلاق الصاروخ البالستي، الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية يقول إن البلاد ستواصل الإجراءات العسكرية الهجومية لحين توقف أميركا عن تبني "سياسة عدائية" تجاه بيونغيانغ. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2023-07-13
05:30 | 2023-07-13
05:15 | 2023-07-13
04:40 | 2023-07-13
04:34 | 2023-07-13
04:31 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website