بعد التمرد الذي لم ينجح.. اليكم مصير اسلحة فاغنر

تسلّم الجيش الروسي من مجموعة فاغنر أكثر من ألفَي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، كما تلقى الجيش أيضا حوالى 2500 طن من الذخيرة وحوالى 20 ألف قطعة سلاح خفيف".

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وما زال مكان وجود مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين غير معروف، بعد اتفاق مع الكرملين سمح له بالذهاب إلى بيلاروس المجاورة.



لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو قال لصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر إن بريغوجين البالغ 62 عاما ليس على الأراضي البيلاروسية، وما زال في روسيا.



من جهته، قال الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بريغوجين بعد حصول التمرد، خلال اجتماع استمر لساعات في موسكو.

واذ أشارت وزارة الدفاع إلى أن عددا كبيرا منها لم تستخدم في القتال، قالت إن الأسلحة نقلت إلى مواقع خلفية حيث يمكن صيانة المعدات أو إصلاحها.