مخاوف من حرب أهلية... السودان بين محاولات التهدئة والتصعيد المستمر

يستمر الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ويتخذ منحى تصاعدياً ما دفع البعض للتحذير من دخول البلاد في دوامة الحرب الأهلية التي قد لا تحمد عقباها.

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وفيما تسعى مجموعة من الدول لايجاد بعض الحلول الممكنة، تحاول بعض الجهات الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، فرض وقف الاقتتال عن طريق فرض العقوبات التي سبق ولوحت بها خلال الساعات الماضية.

حراك مصري

وفي هذا المجال، قالت "العربية" ان هناك مبادرة مصرية ترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال أسابيع.



وأوضحت المصادر أن مصر تسعى لاتفاق ملزم بين طرفي النزاع السوداني مدته 3 أشهر على الأقل، حيث تسعى القاهرة للوصول إلى إبرام اتفاق ملزم وكتابي بين الطرفين من خلاله يتم وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



ووضع خطة وجدول زمني لانسحاب الجيش والدعم السريع من المدن ثم وقف إطلاق النار ثم تثبيته.



كذلك أكدت مصر تحفظها على نشر أي قوات أجنبية في السودان.

هدن سابقة

يشار إلى أنه سبق أن أُعلنت هدن عدّة منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم، معظمها برعاية سعودية وأميركية، لكن لم يتم الالتزام بها كليا على الأرض.



ومنذ تفجر القتال في 15 نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتفاقات وقف النار.



فيما زاد النزاع حدّة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر في مجمل مناحي حياة سكّانه الذين يُقدّرون بأكثر من 45 مليون نسمة.

أرقام واحصاءات

ووفقاً لآخر الأرقام، فقد قتل أكثر من 2000 شخص في المعارك إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دوليّة.



كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات المنظّمة الدوليّة للهجرة. وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور حيث تتخوّف الأمم المتحدة من وقوع انتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانيّة"، خصوصا في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

تحذيرات أميركية

ودعت الخارجية الأميركية، إلى وقف "إطلاق النار والأعمال العدائية والعنيفة" في السودان، تزامنا مع تصاعد حدّة القتال في الصراع الذي دخل أسبوعه الثالث عشر دون آفاق قريبة للحل.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لدعم المحادثات مجددا؛ إذا كان هناك نية حقيقية وإرادة لدى الطرفين ليس فقط لاستئناف المحادثات، ولكن أيضاً للالتزام بأي شروط أو اتفاقيات يتم التوصل إليها".



وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من "حرب أهلية شاملة" في السودان، في غداة مقتل مدنيين في أم درمان في "عملية خاصة". (العربية + سكاي نيوز عربية)