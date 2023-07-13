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عربي-دولي
قائد مجموعة فاغنر عانى من سرطان بالمعدة .. ولهذا عالجه باسم مستعار وجواز مزور
Lebanon 24
13-07-2023
|
00:53
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يفغيني بريغوجين، قائد "مجموعة فاغنر" الاسترزاقية الروسية، خضع لعلاج مكثف من سرطان بالمعدة، عانى منه طوال سنوات، وربما كان عاملا في قراره شن تمرد مسلح ضد موسكو" قبل أسبوع، وفقا لموظفين سابقين استشهد بهم موقع استقصائي روسي محظور من الكرملين، هو Proekt الوارد بتقرير نشره منذ يومين أن بريغوجين يتبع الآن نظاما غذائيا صارما، إلى درجة أن أحدا لم يشاهده يشرب شيئا أقوى من عصير برتقال في السنوات الأخيرة.
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وأحد الذين أكدوا خضوعه لنظام غذاني صارم، هو Marat Gabidullin قائد "مجموعة فاغنر" السابق، والذي استقال منها قبل 3 سنوات، فقد نقلت عنه صحيفة "التايمز" البريطانية، قوله: "برغم تقليد احتساء الخمر بكثرة بين المرتزقة الروس. إلا أن بريغوجين ممتنع عن الاحتساء، ولم أره متعتعا قط، ولا في حالة سكر"، وفق تعبيره.
مداهمة كشفت كل شيء
وتظهر وثائق لدى الموقع الاستقصائي، أن Yevgeny Prigozhin المولود قبل 62 سنة في مدينة سان بطرسبورغ، خضع لعلاج غير محدد في عيادة Sogaz المرتبطة بالرئيس بوتين، والمملوكة لشركة AO Sogaz الروسية للتأمين، والشاغل منصب نائب رئيسها التنفيذي هو رجل الأعمال Mikhail Putin المعتقد بأنه أحد أقرباء الرئيس بوتين، فيما لمديرها العام علاقة عمل بابنة بوتين الكبرى Maria Vorontsova البالغة 38 عاما.
وتم الكشف عن علاج بريغوجين من السرطان في العيادة، عندما داهم رجال الأمن منزله في 5 تموز الجاري بسان بطرسبورغ، وعثروا فيه على جوازات سفر مزورة، وأحد الجوازات كان باسم Dmitry Geiler المسجل كمريض VIP في العيادة. كما تم العثور على معدات طبية، بينها أجهزة للتنفس الاصطناعي. كما عثر المداهمون على صور 4 رجال رؤوسهم مقطوعة.
ونقلت "التايمز" عن أحد موظفي "مجموعة فاغنر" السابقين، أن تمرد بريغوجين غير المسبوق، ربما كان من فعل رجل لديه القليل ليخسره "فهو صاحب معدة تم استئصالها" فيما قال أحد أفراد دائرته المقربة إن تفسيره للتمرد الذي قاده وأدى إلى مقتل 15 شخصا أثناء تقدم "المجموعة" نحو موسكو "كان أبسط بكثير، فقد قال لمقاتليه: لقد جن جنوني" في إشارة إلى أنه لم يكن يدري ما يفعل.
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