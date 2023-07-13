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عربي-دولي

زيلينسكي: لدينا حالياً أساس أمني غير مسبوق

Lebanon 24
13-07-2023 | 01:20
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قمة حلف شمال الأطلسي أوجدت لأوكرانيا أساسا أمنيا لم يتحقق من قبل، ووضعتها على الطريق نحو الانضمام إلى الحلف.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة "هذا مهم للغاية. للمرة الأولى منذ استقلالنا، صار هناك أساس أمني لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".
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وأضاف "هذه ضمانات أمنية ملموسة أكدتها أكبر سبع ديمقراطيات في العالم. لم يكن لدينا من قبل مثل هذه القاعدة الأمنية وهي على مستوى مجموعة السبع".

كما جدد زيلينسكي التأكيد على تصريحات أدلى بها في قمة ليتوانيا والتي قال فيها "أزلنا أي شكوك أو غموض حول ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم للحلف أم لا. ستنضم".
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